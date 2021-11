Denis Zakaria gehörte beim Stand von 0:0 noch zu den auffälligeren Borussen. Bei seinem Schuss an den Außenpfosten in der 42. Minute hätte Schwäbe keine Chance gehabt. Musste am Ende aufpassen, nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen und legte den Ball beim 1:3 unfreiwillig für Duda vor. Note 4-