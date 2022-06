„Nur etwas Saft“ : Sorgen um spuckenden BVB-Profi Bellingham

Jude Bellingham beim Länderspiel zwischen Deutschland und England in München. Foto: dpa/David Klein

München Hat sich Jude Bellingham während des Länderspiels der Engländer in Deutschland auf dem Platz übergeben? Bilder und Videos, die zeigen, wie der 18-Jährige in der Partie am Dienstagabend in München eine große Menge Flüssigkeit auf den Rasen spuckt, sorgten in den sozialen Netzwerken für Rätselraten.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund gab nach dem 1:1 im Klassiker aber Entwarnung. „Es war nur etwas Saft“, sagte Bellingham den Zeitungen der Funke Mediengruppe zu der Szene. Auf die Frage, wie es seinem Magen gehe, reagierte der englische Fußball-Nationalspieler überrascht.

❌ Just a little rinse and spit for the cramp.🤦🏽‍♂️🤣 https://t.co/Xz9rA6IuQo — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 8, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Am Mittwochnachmittag meldete sich Bellingham auch bei Twitter zu dem Vorfall zu Wort. Zu einem Link auf einen englischen Medienbericht, in dem gemutmaßt wird, er habe sich offensichtlich auf dem Platz übergeben, postete Bellingham ein rotes X und schrieb: „Nur ein bisschen spülen und spucken gegen den Krampf.“ Dazu veröffentlichte der BVB-Profi einen Smiley, der Tränen lacht, und den Emoji eines Mannes, der sich die Hand vor das Gesicht schlägt.

Bellingham war in der Partie gegen die deutsche Nationalmannschaft in der 14. Minute für den verletzten Kalvin Phillips eingewechselt worden. Anschließend überzeugte der Youngster, der auch in der Bundesliga beim BVB eine sehr gute Saison gespielt hatte, mit einer kämpferisch und läuferisch starken Leistung.

(ako/dpa)