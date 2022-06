Zwei Zugänge : Borussias U23 erhält Verstärkung aus Straelen – und aus Berlin

12 Bilder Borussias U23-Trainer seit 2000

Mönchengladbach Borussia hat den 18 Jahre alten Abwehrspieler Jamil Najjar von Hertha BSC verpflichtet. Zudem wird Cagatay Kader vom SV Straelen in der kommenden Saison für Borussias U23 auf Torejagd gehen. Was Gladbachs Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller zu den jüngsten Zugängen sagte.

Vergangene Woche verkündete Borussia Mönchengladbach den Abgang von vier Spielern aus dem Kader ihrer U23: Merlin Schlosser, Michael Wentzel, Sander Christiansen und Alper Arslan verlassen den Verein. Nun gibt es die ersten Zugänge für die Gladbacher Zweitvertretung: Catagay Kader kommt vom SV Straelen, Jamil Najjar von Hertha BSC.

Letzterer ist ein 18 Jahre alter Abwehrspieler, der aus der U19 der Berliner zu den Borussen wechselt. „Jamil ist ein technisch guter Innenverteidiger, der eine großartige Übersicht hat und stark im Spielaufbau ist. Wir möchten ihn zunächst in der U23 für höhere Aufgaben aufbauen“, wird Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller, auf Borussias Internetseite zitiert.

Najjar kam 2018 zur Berliner Hertha und absolvierte seitdem sechs Regionalligaspiele für deren U23 sowie insgesamt 48 Spiele in der A- und B-Junioren-Bundesliga West. Zuletzt verpasste er mit der Hertha nur knapp die deutsche A-Junioren-Meisterschaft, im Endspiel gab es ein 1:2 gegen Borussia Dortmund. In allen drei Endrundenpartien kam Najjar von Beginn an zum Einsatz. Der 18-Jährige ist nach Luca Netz das zweite Verteidiger-Talent binnen eines Jahres, das nach Gladbach wechselt.

Fest für die U23 eingeplant ist der Angreifer Cagatay Kader, der ab der kommenden Saison für die Borussen in der Regionalliga West auf Torejagd gehen wird. Der 25-Jährige kommt vom Ligarivalen SV Straelen und wird damit künftig neben Michel Lieder (26) und Joshua Holtby (26) zu den erfahrenen Kräften des Teams gehören. „Wir freuen uns sehr, dass sich Cagatay trotz mehrerer anderer Angebote für uns entschieden hat. Er hat in den vergangenen Jahren nachgewiesen, dass er in der Regionalliga kontinuierlich für Tore sorgen kann. Mit ihm werden wir in der Offensive noch unberechenbarer“, sagte Sandmöller.

Der gebürtige Düsseldorfer machte nach mehreren Stationen im Jugendbereich bei der U23 des VfL Bochum erste Erfahrungen im Seniorenfußball. In der Folge war er für den FSV Frankfurt, VfR Aalen, Anadolu Selçukspor und zuletzt in der Regionalliga West für den VfB Homberg und den SV Straelen aktiv. Kader traf in der Dritten Liga in 37 Spielen siebenmal, in der Regionalliga West in 91 Partien 32-mal. Für die deutsche U20- sowie U18-Auswahl kam der Stürmer insgesamt viermal zum Einsatz.

Nun soll er mit dafür sorgen, dass Borussias U23 eine sorgenfreiere Saison als noch im Vorjahr spielt. Da hatten die Gladbacher unter Trainer Heiko Vogel den Verbleib in der Regionalliga erst am letzten Spieltag sichergestellt. Für Vogel hat nun Eugen Polanski den Trainerjob bei der U23 übernommen. In den kommenden Tagen wird der Kader der zweiten Mannschaft nach der Leistungsdiagnostik bereits das Mannschaftstraining wieder aufnehmen.

(togr)