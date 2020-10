Gegen Wolfsburg verletzt raus : So geht es Borussias Sorgen-Duo Lainer und Thuram

Mönchengladbach Stefan Lainer und Marcus Thuram mussten gegen Wolfsburg vorzeitig ausgewechselt werden. Beim französischen Stürmer konnte Borussia-Trainer Marco Rose Entwarnung geben, beim Rechtsverteidiger ist noch etwas zittern angesagt.

„Der Saisonstart ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber es hilft nichts“, sagte Torhüter Yann Sommer nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg . Dass Borussia mit fünf Punkten aus den ersten vier Spielen unter den eigenen Erwartungen geblieben ist, hat auch etwas mit der personellen Situation zu tun. Denis Zakaria und Valentino Lazaro haben noch gar nicht spielen können, Marcus Thuram, Breel Embolo und Alassane Plea kommen nach ihren Verletzungen gerade erst wieder in Form. Allesamt sind elementar wichtige Spieler für Borussia, die nun darauf hoffen muss, dass es nach dem Wolfsburg-Spiel keine neuen Ausfälle gibt.

Doch wer Lainer kennt, weiß, dass die Länderspiele für ihn kein Grund sind, um frühzeitig aufzuhören. Wenn der Österreicher raus muss, müssen es schon richtige Schmerzen sein. Dennoch klang Lainer selbst recht optimistisch nach dem Spiel. „Es ist soweit alles okay, ich hoffe, dass ich am Mittwoch in Mailand wieder spielen kann“, sagte der Österreicher.

Embolo war in die Startelf gerückt, weil Alassane Plea aufgrund der Geburt seines ersten Kindes vom Trainer freigestellt wurde. Am Sonntag kehrt der Franzose zurück in den Borussia-Park und wird aller Voraussicht nach gegen Inter von Beginn an stürmen. Doch die Hoffnung der Borussen ist, dass er keinen verletzten Spieler im Kader ersetzen muss.