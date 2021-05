0:6 bei den Bayern : Dieser Auftritt war Borussia nicht angemessen

Jubelnde Bayern, enttäuschte Borussen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Meinung Mönchengladbach Es geht nicht darum, dass man in München nicht verlieren darf. Doch die Art und Weise, wie sich Borussia beim 0:6 ihrem Schicksal ergab, war schlichtweg enttäuschend, findet unser Autor.

Die deutsche Sprache gibt viele gewaltige Adjektive her, die geeignet sind, das 0:6 der Borussen beim bereits feststehenden deutschen Meister FC Bayern München zu beschreiben. Ex-Borusse Lothar Matthäus fand den Auftritt „unwürdig“, „peinlich“ ist die Vokabel, die in vielen Kommentaren erzürnter Gladbach-Fans in den sozialen Netzwerken zu lesen ist. „Desaströs“ ist dem, was in der Allianz-Arena seitens der Gladbacher passierte, ebenfalls angemessen, auch „desolat“. Oder „blutleer“, „hilflos“, „überfordert“. Passt alles.

Foto: dpa/Peter Kneffel 18 Bilder Bayern – Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Es war bekannt, dass Bayer Leverkusen in Bremen nur einen Punkt erobert hatte, und dass somit wieder die Chance bestand, heranzukommen an den sechsten Platz. Und auch, dass Union Berlin klar in Wolfsburg verloren hatte, an der Stelle hätte sich Borussia absetzen können.

Gladbach hat noch etwas vor, will die Saison als Europa-Teilnehmer beenden, das ist das erklärte und lohnende Ziel. Da muss man sich zumindest wehren und dagegenhalten, alles tun, um mindestens die Niederlage in Grenzen zu halten, denn es kann auch auf jedes Tor ankommen. Dass es nicht noch schlimmer kam, war jedoch eher den Bayern zu verdanken, weil die gnädiger wurden nach der Pause.

Foto: dpa/Matthias Schrader 25 Bilder Bayern München – Borussia Mönchengladbach: die Bilder des Spiels

Foto: dpa/Marius Becker 10 Bilder Unsere Reporter tippen Borussias Endspurt

Das Schlimme ist, und da hat Jonas Hofmann Recht: Borussia hat sich selbst schon bewiesen, wie es gegen die Bayern geht: mutig, engagiert, inspiriert. Wäre Gladbach so aufgetreten, hätte sich auch ein verlorenes Spiel anders angefühlt. Genau das ist das Credo von Trainer Marco Rose, nämlich auch in der Niederlage das Gefühl zu vermitteln, alles gegeben zu haben. Das schaffte seine Borussia am Samstag nicht, und der Trainer konnte nicht entscheidend gegensteuern.

Die Bayern waren hungrig und gierig: Sie wollten nicht Meister von Dortmunds Gnaden sein an diesem Tag. Und sie wollen Robert Lewandowski den Tor-Rekord ermöglichen. So haben sie Ziele gehabt und alles dafür getan, sie zu erreichen. Das war das genaue Gegenteil zu den Borussen.

Es geht nicht darum, dass Siege bei den Bayern Pflicht sind und Niederlagen generell eine Katastrophe. Die Bayern sind in der Lage, jederzeit jedes Team zu besiegen und sogar zu überrollen, da kann man nachfragen unter anderem beim FC Barcelona.