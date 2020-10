„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 18. Oktober : Plea zurück, Corona-Tests der Uefa stehen bevor

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 18. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg ist das Auslaufen am Borussia-Park für 11 Uhr angesetzt. Für diejenigen, die am gestrigen Abend in der Startelf standen, steht eine regenerative Einheit an. Alle anderen Borussen trainieren etwas intensiver. Auch Alassane Plea wird dann wieder dabei sein. Der Franzose ist am Freitagabend Vater geworden, weshalb Cheftrainer Marco Rose gegen die „Wölfe“ auf Plea verzichtete. Zudem stehen für die Mannschaft, das Trainerteam und die Mitarbeiter, die mit nach Mailand reisen werden, die letzten Corona-Tests der Uefa vor dem Abflug am Dienstag auf dem Programm.