„Ergebnis ist sehr ärgerlich“ : Borussen unzufrieden nach doppeltem Punktverlust gegen Wolfsburg

Auch Breel Embolos Kunststück wurde nicht mit einem Erfolgserlebnis belohnt. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussia hat gegen den VfL Wolfsburg eine 1:0-Führung nicht gereicht. Die Gladbacher ärgerten sich hinterher über den verpassten Sieg. Die Reaktionen von Marco Rose, Yann Sommer und Matthias Ginter.

Auch im zweiten Heimspiel dieser noch jungen Bundesliga-Saison reichte es für Borussia lediglich zu einem Unentschieden. Beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg waren die Gladbacher in der ersten Halbzeit überlegen und vergaben mehrere gute Möglichkeiten, nach der Pause hatten die Wölfe die besseren Chancen. „Das war ein leistungsgerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit war Wolfsburg stärker“, sagte Trainer Marco Rose. „Aber wir sind nicht zufrieden mit dem Punkt, gerade wenn man so spät führt, ist es wichtig, dass man das Spiel zuende fightet.“

Borussia war in der 77. Minute durch Jonas Hofmanns verwandelten Elfmeter in Führung gegangen, sieben Minuten später erzielte Wout Weghorst den Ausgleich. „Das Ergebnis ist sehr ärgerlich“, sagte Keeper Yann Sommer, der in der zweiten Halbzeit mehrere Chancen vereiteln konnte, beim Gegentreffer aber machtlos war. „Der Saisonstart ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber es hilft nichts. Den Punkt nehmen wir heute mit. Nächste Woche geht es nach Mailand, das erste Champions-League-Spiel steht an. Deswegen haben wir nicht viel Zeit, uns über dieses 1:1 zu ärgern.“

Am Mittwoch beginnt für Borussia bei Inter die Gruppenphase in der Königsklasse. „Am wichtigsten ist, dass wir dort sehr mutig sind“, sagte Rose, der gerne mal wieder ein Spiel ohne Gegentreffer sehen würde. „Wir hatten zuletzt auch das Thema, dass wir zu selten zu Null spielen, das gilt jetzt auch, denn ansonsten gewinnen wir ein solches Spiel auf Augenhöhe gegen Wolfsburg.“

