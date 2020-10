Borussias U23-Torwart : Olschowsky widerlegt seine Kritiker

Mönchengladbach Jan Olschowsky profitiert davon, dass er während des Corona-Shutdowns durchgehend mit den Profis trainiert hat. Der 18-Jährige debütierte bereits mit 16 in der Regionalliga West.

Nachdem Borussias U23 am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Köln auch daheim erstmals in dieser Saison ein Spiel verloren und damit die vorübergehende Tabellenführung abgegeben hat, geht es in den beiden nächsten Partien darum, sich für die gerne gezogene Zwischenbilanz nach zehn Spielen möglichst gut zu positionieren. Dafür geht die Reise am Samstag um 14 Uhr zu den Sportfreunden Lotte, die mit bisher erst fünf Zählern in der roten Zone der Tabelle stehen, während Borussia nach acht Spieltagen mit einer Partie mehr auf 14 Zähler kommt.