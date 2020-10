Borussia empfängt Wolfsburg : Alle Infos - Aufstellung, Übertragung und Zuschauer-Situation

Jonas Hofmann erzielte im Juni zwei Tore gegen den VfL Wolfsburg. Auch am Samstag dürfte er in der Startelf stehen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Auf welche Startelf könnte Cheftrainer Marco Rose setzen? Wo wird das Spiel gegen den VfL Wolfsburg übertragen und was muss ich als Borussia-Fan sonst noch wissen? Wir geben einen Überblick.

Erst am Ende der vergangenen Saison traf Borussia zu Hause auf die „Wölfe“, das Ergebnis war am Ende deutlich. „Das letzte Spiel haben wir 3:0 gewonnen und wir nehmen die positiven Dinge aus dieser Partie mit. Sie haben noch denselben Trainer, ein ähnliches Personal und bisher in dieser Saison auch eine ähnliche Grundausrichtung wie in der vergangenen Spielzeit“, sagt Rose, der froh ist, dass sich die Personallage bei Borussia langsam wieder etwas entspannt.

Auch Breel Embolo könnte erstmals nach seiner Verletzung wieder von Beginn an auflaufen. In der vergangenen Woche zeigte er beim Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (4:0) eine starke Leistung und erzielte zwei Tore.

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie live. Sky hat an diesem Spiel keine Rechte. Das hängt damit zusammen, dass die Partie am Samstagabend um 20.30 Uhr das Freitagsspiel ersetzt, das es am vierten Spieltag aufgrund der verlängerten Fifa-Abstellungsperiode für die Nationalspieler nicht gibt. So soll gewährleistet werden, dass die Spieler nach ihren Länderspielreisen einen zusätzlichen Tag zur Regeneration haben. Ein zweites Samstagabend-Spiel wird es auch nach der nächsten Länderspielpause am achten Spieltag geben. Dann trifft es die Partie zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund.