Borussias Kartenstatistik : Nur einem Gladbacher droht aktuell eine Gelbsperre

Gelb für Borussia: Schiedsrichter Manuel Gräfe verwarnt in dieser Szene Lars Stindl. Foto: dpa/Jan Woitas

Mönchengladbach Im Saisonendspurt steigt die Gefahr von Gelbsperren gewöhnlich. Bei Borussia spielen sie derzeit keine große Rolle, nur ein Spieler geht vorbelastet in die Partie beim FC Bayern. Für das Saisonfinale in Bremen kann es aber noch weitere Gladbacher treffen.

Als Borussia am 32. Spieltag der vergangenen Saison den VfL Wolfsburg empfing, musste Ramy Bensebaini tatenlos zuschauen. Der Linksverteidiger hatte wenige Tage zuvor beim 1:2 in München seine fünfte Gelbe Karte gesehen und war damit gesperrt.

Während es Bensebaini bei den Bayern erwischt hatte, waren andere Borussen verschont geblieben, dafür gingen jedoch gegen Wolfsburg in Stefan Lainer, Lars Stindl, Nico Elvedi, Breel Embolo und Patrick Herrmann gleich fünf Gladbacher vorbelastet in die Partie. Elvedi erhielt dann auch seine fünfte Verwarnung, die anderen kamen um eine Sperre herum – und das sollte auch bis zum Saisonende so bleiben.