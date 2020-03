Borussia reagiert auf erneute Hopp-Anfeindungen : „Am Thema dranbleiben und klare Kante zeigen“

Marco Rose lobte die Reaktion von Bayern München und 1899 Hoffenheim am Samstag. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Augsburg Nach den Vorkommnissen eine Woche vorher verhielten sich Borussias Fans in Augsburg tadellos. Dennoch kam das Thema wieder auf, weil in Sinsheim Bayern-Fans Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp ebenfalls beleidigten. Marco Rose und Max Eberl fanden klare Worte.

Der Bundesliga-Spieltag wurde erneut überschattet von Anfeindungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Die Fans des FC Bayern München, der in Sinsheim zu Gast war, breiteten Banner aus, auf denen der 79-Jährige schlimm diffamiert wurde. Die Partie wurde beim Stand von 6:0 für den Rekordmeister unterbrochen, nach weiteren Vorkommnisse gingen die Teams in die Katakomben – und beschlossen dort, zwar weiter zu machen, aber zu protestieren. In der Schlussphase des Spiels spielten sich die Mannschaften den Ball nur noch hin und her.

Auch im Anschluss der Partie machten beide Teams deutlich, wie sehr sie diese Vorfälle verabscheuen. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge kündigte beispielsweise sofortige Konsequenzen an. Das hatte auch Borussia in der Woche zuvor schon machen müssen. Teile der eigenen Fanszene hatten Hopp beim Heimspiel der Gladbacher ebenfalls angefeindet und zu einer Unterbrechung der Partie gegen Hoffenheim gesorgt. Sollte so etwas nochmal vorkommen, würden die Borussen geschlossen das Feld verlassen, kündigte Sportdirektor Max Eberl an.

Nach dem 3:2-Erfolg der Borussen in Augsburg reagierten sie auf die neuen Vorkommnisse in Sinsheim und lobten den Protest gegen die Fan-Chaoten. „Ich finde, dass es jetzt genau darum geht, an dem Thema dran zu bleiben und klare Kante zu zeigen. Bayern München, 1899 Hoffenheim und die Zuschauer haben das auf großartige Weise gezeigt, dass sie nicht dulden, dass eine Person derart diffamiert wird und ein einzelner Mensch in eine Ecke gestellt wird und möglicherweise sogar Morddrohungen ausgesprochen werden“, sagte Trainer Marco Rose. „Hut ab vor dem, was dort passiert ist. Auch wir haben uns klar bekannt, was wir machen im Falle, dass sowas bei uns nochmal passiert.“

Foto: AFP/CHRISTOF STACHE 16 Bilder Augsburg - Borussia: die Fohlenelf in der Einzelkritik.

Der 42-Jährige betont aber auch, dass es weiter um den Sport gehen soll, der nicht zu sehr unter diesen Vorkommnissen leiden soll. „Wir sollten weiter Fußball spielen, das ist wichtig, das gehört auch dazu. Wir sollten uns von den Leuten nicht aufdoktrieren lassen, ob wir auf dem Platz stehen oder nicht, aber in dem Moment, wo so etwas passiert, was beispielsweise Dietmar Hopp betrifft oder was Rassismus betrifft, sollten wir alle relativ deutlich Signale aussenden“, forderte Rose.

Auch Eberl fand, dass „Hoffenheim und Bayern eine Reaktion gezeigt haben, wie wir Sportler uns das vorstellen. Wir wollen hier Fußballspiele sehen, wir wollen Spaß am Spiel haben, wir wollen Kontrahenten versuchen zu schlagen und nicht solche Schmähplakate und Hetzjagden starten“, sagte Borussias Sportdirektor bei „Sky“. „Das wollen wir nicht im Stadion. Das scheint momentan ein tief-gesellschaftliches Problem zu sein, das ist traurig.“