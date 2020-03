Nach dem 3:2 in Augsburg : Borussia muss den doppelten Schlendrian rausbekommen

Den Sieg durfte Borussia bejubeln, sie machte es sich aber unnötig schwer. Foto: dpa/Stefan Puchner

Meinung Augsburg Borussia hat zwar in Augsburg drei wichtige Punkte geholt, machte sich das Leben aber unnötig schwer. Gegentore nach der Führung und die Chancenverwertung sind schon einige Wochen Probleme der Gladbacher, meint unser Autor.

Abgesehen von der Verletzung von Marcus Thuram, dessen Schwere sich am Sonntag herausstellen dürfte, war es eine sehr gelungene Reise für Borussia nach Augsburg. Das 3:2 war der erste Bundesliga-Sieg dort im neunten Versuch, sportlich gab es also etwas zu feiern gemeinsam mit den 3.500 mitgereisten Fans, die diesmal wieder in Gänze positiv in Erscheinung getreten sind. Doch diese Feier nach dem Abpfiff geriet in Gefahr, weil Borussia zwar zeigte, wie stark sie ist, sich das Leben aber selbst schwer machte – mit den gleichen Problemen, die sie schon seit einigen Wochen hat.

Man erinnere sich zurück an die Hinrunde. In der gab es eine beeindruckende Regelmäßigkeit: Führte Gladbach, war das Spiel eigentlich schon entschieden. Die Borussen gewannen nicht nur die Partien, wenn sie einmal in Front waren, sondern kassierten lange Zeit auch kein Gegentor mehr mit dieser Sicherheit im Rücken. Doch in der Rückrunde ist das komplett anders. Da spielt Borussia ihre Führung lange nicht mehr so selbstverständlich herunter, sondern geriet immer wieder in Schwierigkeiten. In Leipzig gab es nach einem 2:0 noch das 2:2-Unentschieden, gegen Hoffenheim wurde die 1:0-Führung kurz vor Schluss noch verspielt. Diese vier Punkte fehlen den Borussen, die auch in Düsseldorf nach dem 1:0 den Ausgleich kassierten.

In Augsburg reichte ein 2:0 und 3:1 den Gladbachern nicht, um die Sicherheit und das Selbstverständnis der Hinrunde zu haben. Beide Male kam der FCA recht zügig wieder auf ein Tor ran. Gegen stärkere Gegner, wie sie in den nächsten Wochen auf Borussia zukommen, wird das bestraft wie gegen Leipzig und Hoffenheim. Dortmund wird der erste der Kontrahenten sein am kommenden Samstag, der einen solch fahrigen Umgang mit der eigenen Führung sicher bestrafen wird.

Das Problem der Borussen ist dabei, dass sie einen doppelten Schlendrian haben. Die aktuelle Schwäche, in Führung nicht sicher zu stehen und nicht die Null halten zu können, wird dadurch verstärkt, dass Gladbach es auch nicht schafft, weiter nachzulegen und das Spiel so schon im Voraus zu entscheiden. Trainer Marco Rose hat das nach der Partie in Augsburg kritisiert. Ihm fehle die Einstellung, weitermachen und dranbleiben zu wollen, auf das nächste Tor und die Entscheidung zu drängen.