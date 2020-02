Wegen Schmäh-Plakaten gegen Hopp : Bayern-Partie in Hoffenheim zweimal unterbrochen

Bayern-Partie in Hoffenheim zweimal unterbrochen

Sinsheim Die Bundesligapartie zwischen 1899 Hoffenheim und Bayern München ist zweimal unterbrochen worden. Die TSG-Profis verließen das Spielfeld und gingen geschlossen in die Kabine.

Ein verunglimpfendes Transparent durch Fans von Bayern München in Richtung von TSG-Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp in der zweiten Halbzeit des Bundesligaspiels hat für eine Spielunterbrechung gesorgt. Zunächst wurde das Banner in der 68. Minute beim Stande von 6:0 für den Rekordmeister gezeigt.