Fakten zum Spiel gegen Augsburg : Nur Thuram ist in Borussias Offensive gesetzt

Mönchengladbach In Augsburg will Borussia die nächsten drei Punkte angreifen, wer die offensiven Positionen besetzen wird, ist aber offen. Nur Marcus Thurams Nominierung ist fix. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Spiel zusammengetragen.

Ramy Bensebaini dürfte erstmals in diesem Jahr wieder in der Startelf stehen. Vorne ist Marcus Thuram gesetzt, alle anderen Besetzungen der Offensiv-Positionen sind offen. Mögliche Aufstellung: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Zakaria, Neuhaus – Hofmann – Herrmann, Embolo, Thuram.

Die Partie gegen den FCA im Borussia-Park war Gladbachs wohl bestes Spiel in dieser Saison, nicht nur wegen des Ergebnisses von 5:1. Von der ersten Minute an dominierte das Team von Marco Rose den Gegner und zog sein Spiel bis zum Schluss durch. Der Erfolg sorgte dafür, dass Borussia erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernahm.

Die Augsburger haben in der Rückrunde erst vier Punkte geholt und müssen nach wie vor aufpassen, nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Rose hat aber bereits erwähnt, dass die Fuggerstädter in Heimspielen ein anderes Gesicht zeigen. Dort holten sie in den vergangenen sechs Partien 13 Punkte.