Skandalspiel in Hoffenheim : Bayern-Fans sollen Anti-Hopp-Plakat im Stadion gebastelt haben

Sinsheim Die erneuten Hass-Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp haben das Spiel der Bayern gegen die Kraichgauer überschattet. Jetzt kommen neue Details der Aktion ans Licht.

Die Schmäh-Spruchbänder von Bayern-Fans gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp sind offenbar während des Spiels im Gästeblock zusammengestellt worden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen. Die Gäste-Fans hatten dort zuvor eine Choreographie zum 120. Vereinsjubiläum der Münchner mit vielen einzelnen Plakaten gezeigt. Einsatzpolizisten berichteten am Samstagabend in Sinsheim, dass Fans größere Mengen an Klebebänder mit in die Arena genommen hätten - offiziell, um damit Fahnen an den Stangen zu befestigen. Diese seien aber dazu verwendet worden, um aus einzelnen Plakaten die Banner zu basteln.