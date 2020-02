Gelbsperre droht : Ein halbes Dutzend Borussen ist gefährdet

Marco Rose sah in Leipzig Gelb. Foto: AP/Jens Meyer

Mönchengladbach Patrick Herrmann sah gegen die TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbachs 50. Gelbe Karte in dieser Saison. Er und vier weitere Spieler sowie Trainer Marco Rose stehen vor einer Sperre.

Patrick Herrmann ist in dieser Saison der Mann für die besonderen Zahlen. In der Hinrunde machte der Flügelstürmer beim 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf sein 300. Pflichtspiel als Borusse. Später gab es sein 250. Bundesligaspiel, das war beim 1:2 bei Borussia Dortmund. Zudem ist er der Profi, der öfter ausgewechselt wurde als jeder andere in der Geschichte der Bundesliga. Beim 0:2 auf Schalke passierte das zum 141. Mal.