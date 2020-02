Trotz 5:1 im Hinspiel : Darum warnt Borussia-Trainer Rose vor Augsburg

Mönchengladbach In der Bundesliga hat Borussia noch nie ein Auswärtsspiel beim FC Augsburg gewonnen. Diese Misere will Marco Rose mit seinem Team beenden, die Aufgabe wird aber eine sehr anspruchsvolle.

Wenn die Bilanz ein Gradmesser ist, wird am Samstag nicht viel zu holen sein für Borussia bei ihrem Auswärtsspiel in Augsburg. Achtmal traten die Gladbacher bislang beim FCA in der Bundesliga an, noch nie gab es einen Sieg – dreimal gewannen die Fuggerstädter, fünfmal endete der Vergleich unentschieden. Doch am Samstag soll der Zeitpunkt für den ersten Auswärtssieg in Augsburg gekommen sein.