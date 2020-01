Borusse fällt positiv auf : Doucourés Leistung im Trainingslager macht Hoffnung

Jerez Mamadou Doucouré absolvierte in Spanien das gesamte Trainingspensum und bewies dabei, dass er große Qualitäten hat. Macht er bald sein erstes Profipflichtspiel für Borussia?

„Man sieht in den Trainingseinheiten seine Qualität. Das ganze Jahr 2019 ist für ihn doch sehr gut gelaufen, er ist stabil und gesund geblieben. Am Ende der Hinrunde hatte er leichte Probleme, da sind wir kein Risiko eingegangen, weil wir ihn im Trainingslager komplett mit dabei haben wollten“, sagt Sportdirektor Max Eberl und ist sich sicher: „Jetzt wird Mamadou auch langsam beginnen, für sich seinen Platz im Team zu beanspruchen.“

Verbal will Doucouré das öffentlich nicht tun. Anfragen weist er freundlich zurück, er ließ in Spanien lediglich wissen: „Mir geht es gut.“ Das ist auf dem Platz zu sehen, wo der Franzose gerade in engen Spielsituationen am Ball seine Klasse zeigt. Auch unter höchstem Druck behält Doucouré dabei die Ruhe und sucht stets spielerische Lösungen – was zumeist gelingt. Aber auch neben dem Spielfeld ist das erkennbar.