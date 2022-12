Allan Simonsen wird 70 Wie ein kleiner Däne einer der Größten bei Borussia wurde

Mönchengladbach · Einer der besten Spieler in Borussias Klubgeschichte feiert am Donnerstag runden Geburtstag: Allan Simonsen wird am 15. Dezember 70 Jahre alt. Dass der Däne eine derart große Karriere hinlegte, damit war nach seinen ersten anderthalb Jahren als Gladbacher allerdings nicht zu rechnen.

14.12.2022, 17:51 Uhr

27 Bilder Das sind Borussias Rekord-Ausländer 27 Bilder Foto: imago/Frinke