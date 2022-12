Alles abgesagt für Borussia Ibo Traoré kommt jetzt doch zum Legendenspiel

Er war sieben Jahre lang Borusse, von 2014 bis 2021, 132 Spiele hat er in dieser Zeit für Borussia gemacht (elf Tore, 18 Assists). Er lebte dort, wo früher der Bökelberg war. Mit Blick in jene Kuhle, in der einst gespielt wurde, also mitten im Herzen des Klubs über den er sagt: „Dort habe ich meine beste Zeit als Fußballer gehabt.“ Während seiner Zeit in Gladbach spielte Borussia dreimal in der Champions League und zweimal in der Europa League.