Start in die Rest-Saison Warum Bayer für Borussia ein guter Anreiz ist für die Vorbereitung

Borussia hat die längste Pause aller Bundesligisten. Sie eröffnete mit dem 4:2 gegen Borussia Dortmund am 11. November den 15. und letzten Spieltag vor der WM-Pause und steigt im letzten Spiel des 16. Spieltags, mit dem die Restsaison startet, am 22. Januar um 17.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen wieder ein. 72 Tage nach Dortmund ist Leverkusen. 40 Tage hat Daniel Farke ab Dienstag Zeit, sein Team auf Bayer vorzubereiten. Der Gegner, mithin der zweitschärfste rheinische Rivale nach dem 1. FC Köln, ist ein guter Anreiz für den Re-Start in die Saison. Oft schon waren die Treffen mit Bayer Endspiele um Europa. Auch dieses Mal wird es ein richtungsweisendes Spiel für beide Klubs.