Samstag im Borussia-Park Gladbach-Legenden auf dem grünen Teppich

Juan Arango ist der Bestseller. Das Trikot mit Namen des venezolanischen Edelkickers auf dem Rücken wird im Vorfeld des Treffens jener Fußballer, die seit 2004 und dem Umzug in das Stadion im Borussia-Park für Borussia Mönchengladbach gespielt haben, mehr verkauft als alle anderen. Arango hat sich für Gladbachs „Legendenspiel“ angesagt, nun hoffen die, so schätzt der Bundesligist, rund 25.000 Menschen, die live dabei sein werden am Samstag um 19 Uhr, dass es einen Freistoß für die „Legenden des Parks“ gibt. Dann wird sich Arango, der nun in New York lebt, wie früher den Ball zurechtzelebrieren und ihn schließlich, das ist die Idealvorstellung, hinein zwirbeln ins Tor der aktuellen Gladbacher Mannschaft, die gegen das Team der vergangenen zwei Gladbach-Dekaden antritt.