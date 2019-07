1:0 gegen 1860 München : Herrmann schießt Borussia ins Endspiel

Heimstetten Durch das 1:0 gegen den Drittligisten 1860 München haben die Borussen das Endspiel des Schauinsland-Cup in Heimstetten erreicht. Patrick Herrmann traf nach einer Vorlage von Alassane Plea.

