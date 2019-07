Borussia-Legende lobt Rose und Eberl : Wilfried Hannes hofft auf die Champions League

Mönchengladbach Gladbach-Legende Wilfried Hannes schwärmt von der Spielidee, die Marco Rose bei Borussia installieren will. Dass Max Eberl den 42-Jährigen als neuen Trainer holte, begrüßt der ehemalige Top-Spieler.

Gladbach-Legende Wilfried „Winni“ Hannes (62) aus Düren sieht „seine“ Fohlenelf auch in der kommenden Saison sehr gut aufgestellt. „Ich bin davon überzeugt, dass die Borussia eine tolle Rolle spielen wird. Die Champions League mit Platz drei oder vier ist durchaus drin, ich freue mich schon riesig auf die neue Saison“, sagte Hannes im Gespräch mit unserer Redaktion.

Hannes, der 261 Bundesligaspiele für die Gladbacher machte und dabei 58 Tore als Abwehrchef erzielte, sagt über Borussias Sportdirektor: „Max Eberl hat wieder gute Arbeit geleistet, er hat mit Marco Rose einen der gefragtesten Trainer in Europa nach Gladbach geholt. Er will wie bei RB Salzburg den Fans herzerfrischenden Offensivfußball präsentieren, das passt wunderbar zu Borussia.“

So erklärt Eberl die Spielidee von Borussia-Trainer Rose

Schnelligkeit „nur die halbe Wahrheit“ : So erklärt Eberl die Spielidee von Borussia-Trainer Rose

So verändert Marco Rose Borussia

Neuer Trainer, neues Konzept : So verändert Marco Rose Borussia

Trainer Hecking geht am Saisonende

Trainer Hecking geht am Saisonende : Marco Rose soll Trainer bei Borussia werden

Darin, dass die Familie von Marco Rose weiter in Leipzig lebt und er wohl demzufolge viel „pendeln“ wird zwischen Gladbach und Leipzig, sieht Hannes kein Problem: „Bis zum Flughafen nach Düsseldorf hat er es ja nicht weit, und in nicht mal einer Flugstunde ist er bei seiner Familie“.

Auch die Verpflichtung von Schalkes Breel Embolo (22) begrüßt Hannes, der von den Fans in die Jahrhundertelf der Gladbacher gewählt wurde, ausdrücklich. „Ich habe den Schweizer Nationalspieler immer für einen herausragenden, schnellen und torgefährlichen Fußballer gehalten, leider war er in den drei Jahren bei Schalke sehr oft verletzt. Man kann nur hoffen, dass er bei Borussia gesund bleibt, dann wird man viel Freude an dem Jungen haben“, sagt Hannes.