„Kann mich frei entfalten“ : Deshalb nahm Hecking das HSV-Angebot an

Hamburg Dieter Hecking hat die Herausforderung beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga angenommen, weil bei ihm nach vielen Jahren im Oberhaus die Motivation gelitten hatte. Zuvor war er zweieinhalb Jahre Trainer von Borussia Mönchengladbach.

„Irgendwann fühlte es sich normal an, nach München, Dortmund oder Bremen zu fahren. Das Kribbeln war nicht mehr so intensiv. Der Reiz war verflogen“, sagte der neue Coach des Hamburger SV der Tageszeitung „Die Welt“. „Als in Mönchengladbach Schluss war, hätte ich vier Monate Urlaub machen können, um im Herbst einen Verein zu übernehmen, der seinen Zielen hinterherläuft. So war es in den vergangenen Jahren immer gewesen.“