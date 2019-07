Lainer über seinen Borussia-Start : „Das Gladbach-Trikot zu tragen, fühlt sich sehr gut an“

Mönchengladbach Stefan Lainer war der erste Zugang der Trainer-Ära Marco Rose. Beim 8:0 im Testspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach feierte der Rechtsverteidiger sein Debüt im Gladbach-Trikot.

Rose hat Lainer als „Naturgewalt“ angekündigt. In der einen oder anderen Szene war gegen den FC zu erkennen, was der 42-Jährige damit meint. Lainer ist keiner,der sich abschütteln lässt, er ist sehr hartnäckig, standfest und spielt sehr körperlich. Dass er in dem Spiel gegen den Landesligisten mehr Zeit in des Gegners Hälfte verbrachte und seine Defensivqualitäten kaum gefragt waren, versteht sich. Es wird indes noch reichlich Gelegenheit geben, diese nachzuweisen.