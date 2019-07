Lang lässt sich nicht hängen : „’Jetzt erst recht’ ist ein gutes Motto“

Mönchengladbach Nach seinem grippalen Infekt kann Michael Lang wieder trainieren. Wie lange er aber noch am Borussia-Park auflaufen wird, ist offen. Seine sportliche Situation ist schwierig, sich hängen lassen wird er aber nicht.

Dass es für Lang schwer werde in dieser Saison, hatte ihm der neue Trainer bereits vor Wochen in einem Telefonat mitgeteilt. Das Gespräch hatte der Rechtsverteidiger selbst gesucht. „Das war sehr ehrlich, sehr offen – wie man es sich als Spieler wünscht. Darum kann ich meine Situation auch einschätzen“, sagt Lang, der jedoch verspricht: „Ich werde hier bis zum letzten Tag Vollgas geben – wann immer der auch sein wird.“

Bislang hatte er dazu jedoch im Mannschaftstraining noch nicht die Gelegenheit. Ein grippaler Infekt setzte ihn außer Gefecht, ab Donnerstag wird er aber wieder mit dem Team trainieren. „‘Jetzt erst recht‘ ist ein gutes Motto, wenn man als Underdog in diese Situation reinkommt. Es bringt ja auch nichts, wenn ich in der Kabine oder beim Training schlechte Laune verbreite und sage, dass ich ohnehin nicht gebraucht werde“, sagt Lang.

Trotz der für ihn angespannten sportlichen Situation scheint der 28-Jährige keinen Groll zu empfinden. Das liegt auch daran, dass der Klub immer fair mit ihm umgegangen ist. „Bevor der Transfer von Stefan Lainer vermeldet wurde, habe ich gewusst, dass etwas passieren wird. Die Kommunikation war da sehr gut, obwohl es nicht die Aufgabe des Trainers ist, jeden Spieler darüber zu informieren, wenn jemand für dessen Position geholt wird“, sagt Lang. Dennoch wird es für ihn wichtig sein, zukünftig viele Einsätze zu bekommen – auch für seine Karriere in der Schweizer Nationalmannschaft. „Auch das ist natürlich ein Punkt“, sagt Lang. „Aber das muss alles unabhängig vom Status des Nationalspielers sein. Denn jeder Spieler will am liebsten an jedem Wochenende auf dem Platz stehen.“