Schmäh-Plakate gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp : Das sagt das Gladbacher Fanprojekt zur Aktion der Ultras

Mönchengladbach Der FPMG Supporters Club und die Fanhilfe Mönchengladbach haben ihre Sicht zur Aktion der Gladbacher Ultras beim 1:1 der Borussen gegen 1899 Hoffenheim mitgeteilt.

Der FPMG Supporters Club hat sich zur den Vorkommnissen beim 1:1 der Borussen gegen 1899 Hoffenheim geäußert. Während des Spiels hatten die Ultras der Gladbacher auf einem Plakat Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp in einem Fadenkreuz und ein Banner mit beleidigendem Inhalt gezeigt. „Gegen Kollektivstrafen ja, Konterfei im Fadenkreuz nein“ lautete die Überschrift des knappen Statements.

„Eine Aktion in der Nordkurve zu Beginn der zweiten Halbzeit überschattete das sportliche Geschehen in der Bundesligapartie der Borussia gegen die TSG Hoffenheim“, heißt es dann auf der Internetseite des Fanprojekts. Die Aktion vom Samstag wird vom Fanprojekt aus zwei Perspektiven bewertet.

Hopp und Rettig nehmen Profifußball beim Klimaschutz in die Pflicht

Hoffenheimer Mäzen und DFL-Geschäftsführer : Hopp und Rettig nehmen Profifußball beim Klimaschutz in die Pflicht

Auch die Fanhilfe Mönchengladbach teilte via Twitter ihre Sicht der Dinge mit. „Banner war (grob formulierte) Kritik an Hopp, dem DFB und der Strafe diese Woche. Fadenkreuzgrafik ist das Symbol, wegen derer die Strafe gegen BVB ausgesprochen wurde. Stadionsprecher stellte das alles falsch in einen Kontext mit Hanau“, heißt es, es ist von einem „Missverständnis“ die Rede.