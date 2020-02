Beleidigende Plakate gegen Dietmar Hopp : Schippers und Eberl kündigen nach Eklat im Borussia-Park Konsequenzen an

Mönchengladbach Borussias Geschäftsführer hat nach den Schmäh-Plakaten gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp klar Stellung bezogen. Er will die Übeltäter ermitteln und mit Stadionverboten versehen.

In den nächsten Tagen will Borussia dafür sorgen, dass die Personen, die diese verunglimpfenden Plakate aufgehängt haben, ermittelt und mit Stadionverboten bedacht werden. „Wir werden versuchen, die Täter zu ermitteln und werden dann entsprechend handeln und diese Personen zur Rechenschaft ziehen. Da geht es mir gar nicht um Geld, was als Strafe für den Klub folgen wird, sondern darum, diese Leute aus dem Stadion zu kriegen“, sagte Schippers.

Auch Borussias Sportdirektor Max Eberl, der wie Kapitän Lars Stindl zur Nordkurve schritt, um die Provokationen zu beenden, richtete nach der Partie nochmal klare Worte an die Übeltäter. „Was da passiert ist, ist absolut beschämend. Es ärgert mich, dass wir da ein paar wenige unter unseren Fans haben, die wir nicht haben wollen. Eine überragende Mehrheit hat sich dagegen aufgestellt, das ist das Positive, was wir heute daraus mitnehmen sollten, dass die Menschen sich gegen sowas wehren und sich nicht von solchen Idioten vor den Karren spannen lassen“, sagte Eberl. „Ich hoffe, dass wir sie finden, aber sie sind ja so feige und packen sich wieder unter die Fahne und ziehen dort dann ihre Masken aus und verschwinden in der Masse. Ich hoffe, dass sich da Leute solidarisieren und vielleicht sagen, wer das war. Wenn wir sie nicht finden, kann es auch Fans geben, die das schaffen.“