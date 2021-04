Borussia im Europa-Endspurt : Unsere User waren äußerst optimistisch - vor Hoffenheim

Foto: dpa/Marius Becker 10 Bilder Unsere Reporter tippen Borussias Endspurt

Mönchengladbach Vor dem Spiel gegen Hoffenheim wollten wir wissen, wie viele Punkte Borussia aus den letzten fünf Spielen noch holt. Unsere User waren sehr zuversichtlich. Doch wie sieht es nach der Pleite von Mittwoch aus? Stimmen Sie ab!

Anfang der Woche hatten wir gefragt: Wie gehen die letzten fünf Borussia-Spiele in dieser Saison aus? Mehr als 1200 User haben Ihre Meinung abgegeben über Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Nach dem ersten Endspurt-Spiel bei der TSG Hoffenheim ist klar: Gladbach ist direkt mal ins Minus gerutscht.

Auch unsere Reporter hatten getippt, und zwar jeweils auf drei Punkte für Borussia. Die User gingen etwas pessimistischer an die Sache heran, nur 61,2 Prozent glaubten an einen Sieg. 27,3 Prozent sollten am Ende Recht behalten – sie tippten auf Hoffenheim, das am Mittwochabend trotz 0:2-Rückstand mit 3:2 gewann.

Im Schnitt hatten die User 1,95 Punkte vorhergesagt, eine Punktlandung war da aufgrund der Fußball-Arithmetik nicht möglich, aber die Null lässt Borussia mit einer großen Hypothek in die finalen vier Spiele gehen. Das Duell mit Arminia Bielefeld ist dabei am Sonntag, geht es nach Ihnen und nach unseren Reportern, die sicherste Nummer: 91,6 Prozent glauben an einen Gladbacher Erfolg. Im Schnitt macht das 2,78 Punkte, mit einem Sieg kann Marco Roses Mannschaft das Minus aus dem Hoffenheim-Spiel also nicht sonderlich tilgen.

Es müssen Bonuspunkte her am 8. Mai beim FC Bayern. Die User hatten da – vor der Ernüchterung gegen Hoffenheim – im Schnitt 1,2 Zähler eingeplant. Zum Abschluss gegen den VfB Stuttgart und Werder Bremen glauben jeweils mehr als 70 Prozent an einen Sieg. In der Endabrechnung wären das dann – legt man unser Voting zugrunde – circa elf Punkte.

Erreichen bzw. in diesem Fall sogar übertreffen kann Borussia das ab jetzt nur noch mit Siegen. Drei aus den verbleibenden vier Partien wären angesichts der schwachen Leistung gegen Hoffenheim bereits bemerkenswert. Doch drunter darf Gladbach es kaum machen, wenn es sicher etwas werden soll mit Platz sieben und es eine Restchance auf Platz sechs geben soll.

(jaso)