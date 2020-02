„Sehe hier alle Grundlagen dafür“ : Neuhaus traut Borussia zukünftig Titel zu

Florian Neuhaus (oben) will mit am liebsten mit Borussia zukünftig Titelgewinne feiern. Foto: dpa/David Inderlied

Mönchengladbach Florian Neuhaus hat für seine Karriere große Pläne: er will Titel gewinnen. Diese Möglichkeit sieht der 22-Jährige bei Borussia sogar gegeben. Auch deshalb hat er seinen Vertrag verlängert.

Florian Neuhaus ist einer der großen Gewinner der vergangenen Wochen bei Borussia. Der 22-Jährige präsentiert sich nach einer problematischen Hinrunde aktuell in sehr guter Verfassung. Die Verantwortlichen der Gladbacher haben nie daran gezweifelt, dass Neuhaus das Zeug dazu hat, eine derart große Rolle wie im Moment einzunehmen. Deswegen wollten sie den Mittelfeldspieler langfristig an den Klub binden, was in der Hinrunde gelungen ist, als Neuhaus seinen Vertrag bis 2024 verlängerte. „Ich habe von Anfang an das Vertrauen gespürt, im Team ist eine gute Stimmung, der Klub hat eine große Strahlkraft, wir haben super Fans – deswegen gab es für mich auch keinen Grund zu überlegen“, sagt Neuhaus im Gespräch mit unserer Redaktion.