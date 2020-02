Analyse des Gladbacher Nachwuchs : Borussias U17 bestätigt ihr großes Potenzial

Mönchengladbach Borussias B-Junioren stehen derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Nachwuchschef Roland Virkus traut vielen Talenten den Sprung in die U19 zu.

Denn das Team von Trainer Hagen Schmidt ist in der Breite nicht so gut aufgestellt wie beispielsweise die U19. Mit dem dritten Tabellenplatz haben die B-Junioren die Vorgabe erreicht. Virkus ist trotz seiner Vorhersage überrascht von der Leistung, die das Team auf dem Platz zeigt. Es ist für ihn keine Selbstverständlichkeit, dass die Borussen in den Nachwuchsligen so gut abschneiden. Die Konkurrenz in der Bundesliga West ist groß. „In Köln, Dortmund, Düsseldorf, Leverkusen und Gelsenkirchen wird eine gute Nachwuchsarbeit geleistet“, sagt Virkus. „Die Klubs verfügen teilweise im Profibereich über einen deutlich höheren Etat.“ Dass sich nicht alle guten Nachwuchsspieler für die Borussen entscheiden, liegt auf der Hand. Dennoch gelingt es Gladbach sehr oft, Spieler zu formen, die auch in der U19 eine gute Rolle spielen können. Mit viel Glück reift auch ein potentieller Bundesliga-Profi heran.