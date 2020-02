„Das brauchen wir alle nicht“ : Ginter hat kein Verständnis für Schmäh-Plakate

Mönchengladbach Borussias Abwehrchef Matthias Ginter hat nach dem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim deutlich Stellung bezogen zur Aktion der Gladbacher Ultras gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp.

Er selbst verpasste kurz vor der Pause sein zweites Tor, als er erneut im Strafraum zum Abschluss kam, aber an Hoffenheims Torwart Oliver Baumann scheiterte. „Hoffenheim hat er aber auch sehr gut gemacht, wir hatten nicht den Zugriff wie in anderen Spielen, sie haben uns viel laufen lassen, ohne uns an die Wand zu spielen“, analysierte Ginter.

Später erkannte Brych das vermeintliche 2:0 durch Alassane Plea nicht an. Das wurde diskutiert, weil das Handspiel von Oscar Wendt lange vor dem Tor passiert war. „Ich bin eigentlich ein großer Fan vom Videobeweis, weil er Entscheidungen fairer macht. Manchmal muss man dem Schiedsrichter auch etwas Zeit zugestehen. Es ist ein Handelfmeter, ob es jetzt nach einer Minute oder einer eineinhalb Minuten so entschieden wird. Bei dem aberkannten Tor ist Oscar mit einer Stützhand am Ball, das wird mal so mal so ausgelegt“, sagte Ginter.