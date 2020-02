Borussias Florian Neuhaus : „Wir lassen uns nicht abhängen“

Florian Neuhaus zeigte in den vergangenen Wochen, dass ihm zugute kommt, dass bei Borussia wieder mehr Fußball gespielt wird. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Florian Neuhaus spricht über seine Entwicklung und die der Borussia im Vergleich zum Vorjahr sowie über die Gründe, warum Gladbach für ihn der perfekte Klub ist.

Herr Neuhaus, was haben Sie in der Winterpause gemacht?

Neuhaus (grinst) Eigentlich nichts Besonderes. Ich war im Urlaub und habe die Zeit genutzt, um zu regenerieren. Außerdem habe ich das Jahr ein wenig Revue passieren lassen. 2019 war ein sehr intensives Jahr für mich, auch mit der U21-EM im Sommer. Dann habe ich mich auf die Rückrunde und die Vorbereitung gefreut. Und jetzt läuft es ganz gut.

Haben Sie das gemacht, was Sie im Sommer nicht gemacht haben und sich ein bisschen Ruhe gegönnt? Im Sommer sind Sie vorzeitig ins Training eingestiegen nach der EM.

Neuhaus Da hatte ich auch Ruhe. Ich will keineswegs, dass es so rüberkommt, dass ich es als Fehler ansehe, früher eingestiegen zu sein. Ich bin immer noch der Meinung, dass es mir gutgetan hat. Dennoch weiß ich, dass Regeneration ein wichtiges Thema ist und arbeite immer daran, mich auch in dem Bereich weiterzuentwickeln. Wir müssen nicht drum herum reden, dass ich mehr zeigen kann als das, was ich in der Hinrunde gezeigt habe. Aber es waren auch nicht alle Spiele schlecht.

Mit 22 Jahren ist es nicht selbstverständlich, zu wissen, dass man auch mal Pausen braucht.

Neuhaus Es gehört alles zur Entwicklung dazu, aber es gab mehrere Faktoren. Auch die Englischen Wochen waren neu für mich. Aus all den Sachen kann ich lernen – und es macht mich nur stärker. Ich habe mich in der Hinrunde auf einem guten Weg gesehen und da sehe ich mich auch jetzt.

Sind Sie jemand, der kritisch mit sich und seiner Leistung umgeht?

Neuhaus Generell finde ich es schwierig, meine eigene Leistung zu beurteilen. Ich bin schon der Meinung, dass ich oft ähnliche Sachen auf den Platz bringe. Manchmal kommt der letzte Pass durch, manchmal eben nicht, wie es in der Hinrunde öfter war. Oder ich habe den Ball durchgesteckt, aber das Tor ist nicht gefallen. Das jedoch ändert meine Leistung nicht.

Haben Sie jemanden, mit dem Sie über Ihre Spiele reden?

Neuhaus Meine Familie. Für sie alle ist Fußball auch ein großes Thema. Sie schauen sich jedes Spiel an und wir reden dann darüber, wenn auch nicht immer über jede einzelne Szene. Und ich rede mit meinem Berater über die Spiele. Das ist mein engster Kreis.

Gerade dürften alle zufrieden sein?

Neuhaus Das waren sie auch in der Hinrunde. Wichtig ist doch erstmal, dass Borussia gewinnt, und weniger, über einzelne Spieler zu reden. Wir spielen eine starke Saison und gewinnen viele Spiele.

Wie sehr ist es für Sie von Vorteil, dass der Ball wieder eine größere Rolle spielt im Denken Borussias?

Neuhaus Das Denken hat sich nicht verändert. Wir wollten schon in der Hinrunde Pressing spielen und trotzdem viele Momente mit dem Ball haben. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Wir haben gute Schritte gemacht, haben das Pressing gut verinnerlicht, sind defensiv sehr stabil. Jetzt wollen wir mit Ball sehr präsent sein, aber trotzdem nicht die Zielstrebigkeit verlieren.

Im Interview in der Hinrunde haben Sie gesagt, Sie wollen die Zeit mit Marco Rose nutzen, um ein kompletter Spieler zu werden. Sind Sie als Gesamtpaket gewachsen?

Neuhaus Das würde ich schon sagen.

Und sie stehen mittlerweile auch aufs Grätschen, das haben Sie in Düsseldorf gezeigt.

Neuhaus (lacht) Ja, das kann ich inzwischen auch. Ich muss nur aufpassen, ich habe schon vier Gelbe Karten. Aber es ist eben unser Ziel, so schnell wie möglich den Ball zu gewinnen, und wenn die ganze Mannschaft mitmacht, macht das viel Spaß. Und dann kann man auch mal grätschen.

Für einen, der auf der Sechs spielt, gehört das dazu.

Neuhaus Ich fühle mich im Zentrum am wohlsten, habe ja auf der Sechs, der Acht und auf der Zehn gespielt. Es ist systemabhängig, ich bin ein flexibler Spieler. Sicherlich kann man aber sagen, dass ich mir auf der Sechs Selbstvertrauen geholt habe. Aber vor allem ist wichtig, dass ich Aktionen habe, das war zum Beispiel in Leipzig so, als ich Sechser war. Auf der Zehn hat es gegen Fortuna super geklappt.

Sie sind auch effektiver.

Neuhaus Ich möchte mich nicht an Scorerwerten messen lassen, aber ich freue mich natürlich, wenn ich treffe.

Wird aus Ihrer Sicht zu viel nach Toren und Assists bewertet?

Neuhaus Nehmen wir das Beispiel Denis Zakaria. Er hat für seine Position schon einige Tore und Scorerpunkte, aber er ist auch ohne sehr wichtig für uns.

Sie und Zakaria sind die Feldspieler, die derzeit sozusagen eine Stammplatz-Garantie bei Rose haben. Ein schönes Gefühl?

Neuhaus Es ist schön, das vom Trainer zu hören. Aber es ist auch eine Verpflichtung. Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ich am Wochenende spiele gegen Hoffenheim. Ich biete mich im Training an und sehe dann, was passiert.

Das 3:0 beim kommenden Gegner Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) war das bislang beste Auswärts­spiel, sind wir da einer Meinung?

Neuhaus Das würde ich so sehen, aber es war auch so, dass Hoffenheim vor der Pause gute Chancen hatte. Geht Hoffenheim in Führung, sieht es ein bisschen anders aus.

Mit einem Sieg kann Borussia Hoffenheim schon etwas abhängen.

Neuhaus Siege tun immer gut, um Signale auszusenden. Wir wollten das in Leipzig schon tun, hätten wir da gewonnen, wäre es ein Signal an die ganze Liga gewesen. Aber dafür haben wir mit dem 4:1 in Düsseldorf das Signal gesendet, dass wir uns nicht abhängen lassen.

In der vergangenen Saison hatte Borussia zum gleichen Zeitpunkt eine ähnliche Bilanz, war auch auf dem Weg in die Champions League, ehe der Absturz kam.

Neuhaus Ich glaube, dass wir im Vergleich zum vergangenen Jahr gefestigter sind. Das hat sich gezeigt, wenn es Rückschläge gab. Wir können damit jetzt besser umgehen. Ich erinnere nur an das Europa-Aus, das war auch nicht leicht zu verdauen. Aber wir haben es geschafft, ein paar Tage später in der Liga zu gewinnen.

Sie glauben an Borussia, haben den Vertrag bis 2024 verlängert. Warum ist es der richtige Klub für Sie?

Neuhaus Ich habe von Anfang an das Vertrauen gespürt, im Team ist eine gute Stimmung, der Klub hat eine große Strahlkraft, wir haben super Fans – deswegen gab es für mich auch keinen Grund zu überlegen.

Welche Rolle spielte die Perspektive Champions League?

Neuhaus Das liegt doch auch in Spielerhand. Ich finde es schwierig zu sagen: ‚Ich gehe, um in der Champions League zu spielen.’ Wir stehen jede Woche auf dem Platz und können das regeln. Wenn ich Champions League spielen will, muss ich mit meinem Team Spiele gewinnen. Das sehe ich hier. Und darum bin ich hier richtig.

Nach Borussia kommt für viele Spieler noch ein ganz großer Verein. Sind das auch Ihre Ambitionen?

Neuhaus Ich habe keinen Verein, bei dem ich unbedingt spielen möchte, aber natürlich bin ich ambitioniert. Ich habe nur eine Karriere und möchte Titel gewinnen. Dass das mit Borussia geht, würde ich nicht ausschließen. Ich sehe hier alle Grundlagen dafür. Dazu muss alles passen, das ist mir klar, aber es gibt keinen Grund, dass es nicht passieren könnte.

Gab es mal Kontakt zum Trainerstab der A-Nationalmannschaft?

Neuhaus Der war bei der U21-EM vor Ort. Da wurde auch mal gesprochen, aber nicht über meine Perspektiven im A-Team. Warum auch? Ich war bisher bei keinem Lehrgang dabei. Aber natürlich ist das mein Traum. Derzeit habe ich nur Kontakt zu Stefan Kuntz, der ja die Olympia-Mannschaft betreut.

Ihr Teamkamerad Marcus Thuram würde Sie ständig anrufen, wenn er Bundestrainer wäre.

Neuhaus (lacht) Sie spielen auf die Szene nach dem Spiel in Düsseldorf an. Wenn ich französischer Trainer wäre, würde ich Marcus auch einladen. Er spielt eine tolle Saison und hat eine gute Entwicklung gemacht. Wenn es so weitergeht, wird er bald für Frankreichs A-Team spielen.

Zurück zu Ihrer Person. Sie sind wie fast alle ihre Kollegen bei Instagram vertreten, posten aber nicht so viel. Ist das nicht so Ihr Ding?

Neuhaus Was ich mache, mache ich gerne. Aber ich bin keiner, der jeden Tag etwas postet. Ich bin über das Handy viel auf Instagram, stelle mich aber nicht so gern selbst dar.

Dabei trägt das zur Markenbildung bei.