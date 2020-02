Beleidigungen gegen Hopp : Borussia-Fans fordern „Ultras raus!“ – Schiedsrichter droht mit Abbruch

Mönchengladbach In der zweiten Halbzeit des Spiels zwischen Borussia und Hoffenheim gab es einen Eklat. Gladbachs Ultras beleidigten mehrere Male 1899-Mäzen Dietmar Hopp, worauf die Fans „Ultras raus!“ riefen. Das Spiel stand vor dem Abbruch.

Während des Spiels zwischen Borussia und 1899 Hoffenheim ist es zu einem Eklat durch die heimischen Ultra-Gruppierung gekommen. Schon während der ersten Halbzeit hatte es von dort aus vereinzelte Verunglimpfungen gegen 1899-Mäzen Dietmar Hopp gegeben, als in der zweiten Halbzeit dann auch noch ein Plakat gegen den 79-Jährigen ausgebreitet wurde, kochte die Stimmung über. Über die Stadionmikrofone wurden die Ultras darauf hingewiesen, solche Aktionen zu unterlassen, nur etwa eineinhalb Stunden nachdem im Borussia-Park, wie in allen deutschen Stadien dem rassistischen Attentat in Hanau am vergangenen Freitag gedacht wurde.