Anwärter auf den Meistertitel : Sechs Gründe, warum Borussia schon wieder so gut ist

Starkes Kollektiv: Die Borussen um Kapitän Lars Stindl (2.v.l.) bilden ein starkes Team. Foto: AP/Jens Meyer

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach knüpft in der Rückrunde an die Leistungen der Hinrunde an. Wir erklären, warum die Niederrheiner ein ernsthafter Anwärter auf den Titel in der Bundesliga sind und eben kein klassisches Überraschungsteam.