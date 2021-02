„Ich bleibe“ : Hütters Bekenntnis verkürzt Gladbachs Kandidaten-Liste

Adi Hütter ist bei Borussia im Gespräch. Jetzt hat sich der Trainer aber klar zu seinem aktuellen Klub Eintracht Frankfurt bekannt. Er will die Hessen im Sommer nicht verlassen und hofft auf den Verbleib eines weiteren wichtigen Akteurs.

Hütter hob aber auch hervor, dass er die Rahmenbedingungen bei der Eintracht sehr zu schätzen weiß. In der Führungsriege, zu der auch der am Saisonende ausscheidende Sportdirektor Bruno Hübner und dessen Nachfolger, der derzeitige Chefscout Ben Manga, gehören, werde sehr viel kommuniziert. „Die Zusammenarbeit bei der Eintracht hat einfach Niveau und Klasse“, sagte Hütter.

Am Freitag kassierte er mit seinem Team im Duell zweier Trainer, die in Gladbach im Gespräch sind, die erste Niederlage des Jahres 2021 – gegen Florian Kohfeldts Werder Bremen (1:2). Ein anderer Name, der zu hören ist im Zusammenhang mit Gladbach ist Gerardo Seoane, der soeben mit Young Boys Bern Bayer Leverkusen aus der Europa League geworfen hat. Die „Luzerner Zeitung“ titelt, der gebürtige Luzerner stehe vor einem Wechsel in die Bundesliga. Klar ist das aber nicht. Seoane verspürt nach drei Jahren in Bern keinen Druck, zu wechseln, doch bei einem interessanten Angebot wäre er wohl gesprächsbereit.