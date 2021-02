Viele Spiele, wenig Regeneration : Borussia passt für den Topspiel-Hattrick die Reisepläne an

Mönchengladbach Trainer Marco Rose schwört seine Mannschaft und den Klub auf den kommenden Topspiel-Hattrick ein. Um die kurze Zeit zwischen den Spielen optimal zu nutzen, haben die Gladbacher sogar ihre Reisepläne angepasst.

Am Donnerstag sind die Borussen nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City (0:2) aus Budapest zurückgekehrt. Einen Tag später stand schon wieder das Abschlusstraining in Mönchengladbach an. Danach ging es für Trainer Marco Rose und sein Team allerdings nicht direkt weiter nach Leipzig , sondern erst noch mal für eine Nacht nach Hause. Die Reise nach Leipzig erfolgt ausnahmsweise erst am Spieltag selbst, wie Rose auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels erklärt hat.

„Wir werden erst am Samstagmorgen nach Leipzig fliegen. Die Überlegung, von Budapest direkt dorthin zu fliegen, gab es nicht, weil die Jungs in so einer intensiven Phase zwischendurch auch immer mal wieder ihre Kinder und Familien sehen sollten“, sagte Rose. Nach dem Spiel werden die Gladbacher allerdings in Leipzig übernachten, da die Heimreise am Abend aufgrund des Nachtflugverbotes am Flughafen Düsseldorf nur über Köln möglich gewesen wäre. „Dann wären wir erst spät in der Nacht zurück. Wir wollen in Leipzig gut essen, gut schlafen und gut regenerieren und am nächsten Tag dann wieder über kurze Wege zurückkommen“, sagte Rose.