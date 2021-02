Topspiel am 23. Bundesliga-Spieltag : Alle wichtigen Infos zu Gladbachs Duell mit RB Leipzig

Service Leipzig Borussia Mönchengladbach tritt beim Tabellenzweiten RB Leipzig an. Wo wird das Spiel übertragen? Wie könnten beide Mannschaften beginnen? Hier gibt es alle Infos zum Spiel.

Zum zehnten Mal in der Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr) auf RB Leipzig . In der Hinrunde konnten die Gladbacher das erste Mal gegen das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewinnen. Hannes Wolf war damals beim 1:0-Sieg der Torschütze. Er könnte am Samstag erneut in der Startelf gegen seinen Ex-Klub stehen, denn in der Englischen Woche ist Borussen-Trainer Marco Rose nicht nur aufgrund der angespannten Personallage gezwungen, zu rotieren.

„Wenn man sieht, was für Ausfälle in Leipzig auf uns zukommen könnten und in Anbetracht des Gesamtkontextes mit dem Fakt, dass wir am Dienstag im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund antreten, wird es in der Startelf ein paar Änderungen geben. Wir befinden uns in einer intensiven Phase. Diese ist sehr speziell, weil wir viele Spiele in sehr kurzer Zeit haben und die Mannschaften um uns herum länger Zeit haben, um zu regenerieren“, sagte Rose. Während Gladbach am vergangenen Mittwoch in der Champions League gefordert war, konnten sich die Leipziger nach dem 3:0-Auswärtsspiel bei Hertha BSC seit vergangenem Sonntag erholen.