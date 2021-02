Borussias Offensivmann : Was Hannes Wolf gegen Manchester City verpasst hat

Mönchengladbach Borussias Elf-Millionen-Zukauf hätte das Spiel gegen Manchester auf den Kopf stellen können, doch er vergab die große Chance – und verpasste es damit, für sich einen ganz wichtigen Schritt zu machen.

Hannes Wolf machte alles richtig. Er war da, als Manchester City den einen großen Fehler machte in Person von Rodrigo. Wolf, eben eingewechselt, erfasste die Situation, erlief den Ball und war nun auf dem Weg, dem Spiel, in dem der Gegner so brutal überlegen war, eine ganz neue Note zu geben. Ein 1:2 in der Schlussminute hätte Borussia zwar nicht von der Pflicht entbunden, im Rückspiel mindestens zwei Tore zu machen, doch wäre sie ganz anders aus dem Heim-Achtelfinale rausgegangen: mit einem Erfolgserlebnis, mit dem erlebten Gefühl, City, dieser Übermannschaft in Himmelblau, wehtun zu können.