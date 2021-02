Borussias U23 empfängt Aachen : Bongard ist auf dem Weg zurück ins Team

Mönchengladbach Am Samstag geht es für die U23 von Borussia Mönchengladbach endlich mit dem nächsten Pflichtspiel weiter. Trainer Heiko Vogel kann dabei fast auf alle seine Spieler zurückgreifen.

Nach einem 3:2 in Wegberg verlor Andersen mit den Alemannen im Nachholspiel am Mittwoch beim Wuppertaler SV 0:1. „Der Gegner ist für uns sicherlich nicht leicht einzuschätzen, aber am Ende müssen wir selbstbewusst genug sein, um auf uns selbst zu schauen“, sagt Trainer Heiko Vogel, der aber hinzufügt. „Natürlich könnte es ein Vorteil sein, dass sie am Mittwoch Kraft gelassen haben und wir frisch sind.“