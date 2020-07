Zwölf Fragen : Das große Quiz zu Borussias Toren

Jonas Hofmann. Foto: Poolfotos/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussia trägt den schmeichelhaften Beinamen Torfabrik. Wir fragen nun mal nach: Wie gut kennen Sie sich mit den Toren der Gladbacher denn aus? Wir haben 12 Fragen zusammengestellt, mit denen Sie Ihr Experten-Wissen testen können.

Borussia ist die „Torfabrik“. Diesen schmeichelhaften Beinamen hat die einstige Fohlenelf von Meistertrainer Hennes Weisweiler regelrecht herausgeschossen in Gladbachs glorreichsten Jahren in den 1970-ern. „Lieber ein 5:4 als ein 1:0“, sagte Weisweiler, Womit sein Ansatz schon beschrieben ist: Tore sind Unterhaltung und Borussias Fußball war auf Unterhaltung ausgelegt, Weisweiler ließ die „Fohlen“ fröhlich stürmen. Und so macht es nun auch Marco Rose.

Die wichtigsten Tor-Fakten der Saison 2019/20: 66 Tore hat Roses Mannschaft auf dem Weg in die Champions League geschossen. Mehr wären drin gewesen, doch 14 Mal zielten die Gladbacher zu ungenau und trafen Pfosten oder Latte, nur zwei Klubs hatte diesbezüglich mehr Pech. Das erste Liga-Tor erzielte Stefan Lainer im zweiten Liga-Spiel in Mainz, das letzte Breel Embolo am letzten Spieltag beim 2:1-Sieg gegen Hertha BSC.

Borussia war mit 17,6 Prozent verwerteten Chancen das drittbeste Team der Liga. Das kann sich sehen lassen. Zwischen der 76. und 90. Minute war Roses Team am erfolgreichsten, insgesamt 15 Tore gelangen in diesem Zeitraum. Zwölf Treffer erzielten die Borussen in der Startphase zwischen der 1. und der 15. Minute. Das zeigt: Roses Gladbacher waren immer gleich hellwach und hatten Stehvermögen.