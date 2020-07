Fußball-Regionalliga : Borussias U23 startet auswärts auf Schalke in Marathon-Winter

Mönchengladbach/Wegberg Der Westdeutsche Fußballverband hat den Spielplan der neuen Regionalliga-Saison veröffentlicht. Borussia startet auf Schalke, Aufsteiger und Partnerverein FC Wegberg Beeck daheim gegen Rot-Weiß Oberhausen.

In der vierten Liga geht es für die Gladbacher bei der U23 von Schalke 04 los. Gespielt wird zwischen dem 4. und 7. September. Damit startet der neue Trainer Heiko Vogel in der Fremde in die Saison. Aufsteiger FC Wegberg-Beeck, Partnerverein der Borussen, startet mit einem Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Zwischen dem 11. und 14. Dezember steigt das Derby in der Hinrunde: Die Borussen treten dann im Wegberger Waldstadion an, das nur wenige Kilometer vom Borussia-Park entfernt ist. Das Rückspiel ist am letzten Mai-Wochenende 2021 in Gladbach an.