„Vorbildliches Verhalten“ : Borussia belohnt Fan, der nicht „1. FC Köln“ sagen wollte

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist auf einen Fan aufmerksam geworden, der in der Quizshow „Gefragt - Gejagt“ auf eine korrekte Antwort verzichtete, um den Namen des Erzrivalen „1. FC Köln“ nicht aussprechen zu müssen. Der Kandidat wird von seinem Herzensklub nun belohnt.

Das dürfte Borussia-Fan Claus Blümel besonders freuen: Der Quizshow-Kandidat soll von Borussia Mönchengladbach eine Belohnung dafür erhalten, dass er auf die richtige Antwort und 500 Euro verzichtete, statt „1. FC Köln“ zu sagen. „Dieses vorbildliche Verhalten muss belohnt werden“, hieß es in einem Tweet des Klubs am Dienstagnachmittag: „Lieber Kandidat, melde dich bitte mal bei uns. Unser Hauptsponsor Flatex und wir hätten da was für dich...“