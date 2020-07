Kostenpflichtiger Inhalt: In seiner ersten Saison : Das hat Thuram bei Rose gelernt

Marcus Thuram trifft in Mittelstürmer-Manier. Foto: dpa/Martin Meissner

Mönchengladbach Der Stürmer aus Frankreich brauchte in seiner ersten Saison nicht lange, um in Gladbach anzukommen. Er ist mehr Mittelstürmer als zuvor. Aktuell arbeitet Markus Thuram, Sohn des Weltmeisters Lilian, im Borussia-Park an seinem Comeback.