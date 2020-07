Champions League : Leicesters 0:2 kostet Borussia eine Million Euro

Mönchengladbach Leicester City hat die Teilnahme an der Champions League verpasst. Wäre der englische Meister von 2016 dabei gewesen, wäre Borussia im Ranking der qualifizierten Teams einen Platz hochgerückt. Das hätte etwas mehr als eine Million Euro eingebracht.

Bis zur 71. Minute durften die Gladbacher hoffen, dann ging Manchester in Führung, in der Schlussminute gab es dann noch das zweite Tor. Der FC Chelsea, den Leicester auch noch hätte verdrängen können, hatte kurz vor der Pause ein 2:0 gegen Wolverhampton herausgeschossen und damit alle Zweifel an seiner Königsklassen-Teilnahme getilgt.

Noch haben die Borussen die Hoffnung, einige Plätze in der Koeffizienten-Tabelle gut zu machen, wenn die letzten acht Teams dazu kommen. Doch sie werden bei der Auslosung der Gruppenphase am 1. Oktober in Topf vier sein. In dem landete Borussia auch 2015 bei der ersten Champions-League-Teilnahme. 2016 waren die Gladbacher in Topf drei.