Wunschspieler von Trainer Peter Bosz : Bayer Leverkusen verpflichtet Daley Sinkgraven

Leverkusen Am Nachmittag bestätige Bayer 04 Leverkusen den Transfer von Daley Sinkgraven. Der 23-jährige Niederländer wechselt für rund fünf Millionen Euro aus Amsterdam ins Rheinland und unterschreibt einen Vertrag bis 2023.

Sinkgraven gilt daher als Wunschspieler von Bosz, der Ajax 2017 in das Finale der Europa League führte. Kolportierte fünf Millionen Euro lässt sich der Champions-League-Teilnehmer aus Leverkusen den Wechsel kosten. „Er ist ein technisch sehr versierter Spieler. Mit seiner Spielintelligenz und fußballerischen Qualität passt er bestens in unseren Kader“, kommentiert Bayers Sportdirektor Simon Rolfes den Transfer. Darüber hinaus kenne Sinkgraven Bosz’ Spielansatz aus der erfolgreichen gemeinsamen Zeit in Amsterdam.