Trainerwechsel: Neuer Bosz für Leverkusen?

Leverkusen Bei der Werkself soll Trainer Heiko Herrlich unmittelbar vor der Ablösung stehen. Bereits in der Winterpause soll dem Vernehmen nach ein neuer Coach präsentiert werden. Ein heißer Kandidat ist der Niederländer Peter Bosz.

Entspannt und guter Dinge beendete Heiko Herrlich am Montag das Training der Werkself. Nach der 1:2-Niederlage in Frankfurt ist die sportliche Lage seiner Mannschaft weiter angespannt, doch der 47-Jährige lässt sich von dem stetig steigenden Druck nicht aus der Ruhe bringen. Fragen nach seiner Zukunft bei Bayer 04 ist er gewohnt. Dass sich die Anzeichen für eine Trennung verdichten und munter über Nachfolger spekuliert wird, ist nichts Neues für Herrlich. Es ist in Leverkusen quasi Normalität geworden, ihn und seine Arbeit in Frage zu stellen.