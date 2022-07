Bayer-Talent : Madrid-Klubs wollen Iker Bravo verpflichten

Leverkusen Bayer Leverkusens Sturm-Talent Iker Bravo soll das Interesse der spanischen Top-Klubs Real Madrid und Atlético Madrid auf sich gezogen haben. Die Rheinländer können sich wohl ein Leihgeschäft vorstellen.

Mit drei Toren zum Start in die Vorbereitung beim Test gegen den MSV Duisburg (6:1) hat Bayer Leverkusens Talent Iker Bravo für Aufsehen gesorgt. Nun steht der erst 17-Jährige aber offenbar schon wieder vor dem Abschied. Spanischen Medienberichten zufolge buhlen die Stadtrivalen Atlético Madrid und Real Madrid um die Dienste des Mittelstürmers.

Bravo war erst im vergangenen Sommer aus der Jugend des FC Barcelona ins Rheinland gewechselt. Für den Nachwuchs des Werksklubs schoss er in zwölf Partien für die U19 vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Für die Leverkusener Profis kam Bravo in der abgelaufenen Spielzeit auf zwei Kurzeinsätze in Liga und Pokal.