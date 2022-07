Bayer 04 Mannschaftsfoto : Werkself posiert für die Kameras

Leverkusen Das Mannschaftsfoto für die neue Saison ist im Kasten. Das endgültige Team steht aber noch nicht fest. So sind einige Zugänge noch in der Schwebe.

(dora) Um kurz nach 14 Uhr kamen die Profis von Bayer Leverkusen am Montag aus der Kabine, um auf dem Rasen ihres Stadions eine besondere Aufgabe hinter sich zu bringen: das Mannschaftsfoto für die Saison 2022/23. Die Fußballer wussten anhand von Zetteln mit ihren Namen, wo sie zu sitzen oder zu stehen hatten. Entsprechend entspannt fand sich der komplette Kader vor den Kameras ein, um sich ablichten zu lassen – inklusive Trainer Gerardo Seoane, der als letzter dazukam, und seine Assistenten. Bis zum 1. September kann es allerdings noch Veränderungen im Team geben. So gelten etwa Paulinho und Nadiem Amiri als mögliche Wechselkandidaten, auch Daley Sinkgraven könnte noch vor dem Schließen des Transferfensters den Werksklub verlassen. Zugänge sind ebenfalls in der Schwebe. Der Wechsel des ukrainischen Nationalspielers Mykhaylo Mudryk zieht sich weiter hin, als eine weitere Alternative gilt Außenstürmer Samuel Edozie von Manchester City. Es ist also noch etwas Bewegung in der Mannschaft, aber das Grundgerüst steht, wie Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes beim Fußball-Gipfel der Rheinischen Post in Düsseldorf betonte: „Wir wollten keinen großen Umbruch im Kader. Je länger man die Mannschaft zusammenhält, desto mehr kann sie wachsen.“ Foto: UWE MISERIUS